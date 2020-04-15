Україна поверне з полону бойовиків десятки людей, – Резніков про деталі обміну
Уже незабаром Україна проведе обмін полоненими з бойовиками на Донбасі. Попередньо, обмін відбудеться 16 квітня. Україна поверне з полону десятки своїх громадян.
Деталі про обмін полоненими з окупантом повідомив міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, пише "Громадське".
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Йдеться про десятки людей, точно більше, ніж десять. У переліку є чоловіки й жінки, цивільні й військові. Усі вони громадяни України,
– зазначив Резніков.
Міністр не назвав точну кількість та імена полонених, "щоб не зірвати обмін".
Резніков також розповів, кого Україна передасть бойовикам. "Тих, кого під час перемовин обговорювали в запиті, тих, кого просила РФ, яких було прийняте рішення віддати", – зазначив міністр. Він додав, що серед цих людей є й громадяни Росії. Однак коментувати деталі щодо кількості та імен теж відмовився.
Очільник міністерства зазначив, що обмін буде "завтра-післязавтра" (16 – 17 квітня – 24 канал), а наразі триває "нормальний робочий процес", пов’язаний зі складнощами, зокрема через епідемію коронавірусу. "Узгоджується багато питань, пов’язаних саме з логістикою цього обміну", – пояснив Резніков.
За його словами, ймовірно, обмін відбудеться у двох місцях, бо так звані "ЛНР" і "ДНР" мають "кордон", на якому діють обмеження. Тобто у випадку перетину в один або інший бік цього кордону, людям потрібно буде провести 14 днів в обсервації.
Що відомо про запланований обмін полоненими
- Раніше ЗМІ повідомляли, що обмін полоненими з бойовиками відбудеться 16 квітня.
- Напередодні сторони Тристоронньої контактної групи домовилися про взаємний обмін до Великодня.
- Так звані "уповноважені з прав людини" самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", Дар’я Морозова та Ольга Кобцева 2 квітня назвали списки людей, яких можуть передати Україні.
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