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      Україна поверне з полону бойовиків десятки людей, – Резніков про деталі обміну

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      Резніков розповів деталі про обмін полоненими / glavcom.ua

      Уже незабаром Україна проведе обмін полоненими з бойовиками на Донбасі. Попередньо, обмін відбудеться 16 квітня. Україна поверне з полону десятки своїх громадян.

      Деталі про обмін полоненими з окупантом повідомив міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, пише "Громадське".

      Зверніть увагу Сторони узгодили усі деталі обміну полоненими, який відбудеться цього тижня

      Йдеться про десятки людей, точно більше, ніж десять. У переліку є чоловіки й жінки, цивільні й військові. Усі вони громадяни України,
      – зазначив Резніков.

      Міністр не назвав точну кількість та імена полонених, "щоб не зірвати обмін". 

      Резніков також розповів, кого Україна передасть бойовикам. "Тих, кого під час перемовин обговорювали в запиті, тих, кого просила РФ, яких було прийняте рішення віддати", – зазначив міністр. Він додав, що серед цих людей є й громадяни Росії. Однак коментувати деталі щодо кількості та імен теж відмовився.

      Очільник міністерства зазначив, що обмін буде "завтра-післязавтра" (16 – 17 квітня – 24 канал), а наразі триває "нормальний робочий процес", пов’язаний зі складнощами, зокрема через епідемію коронавірусу. "Узгоджується багато питань, пов’язаних саме з логістикою цього обміну", – пояснив Резніков.

      За його словами, ймовірно, обмін відбудеться у двох місцях, бо так звані "ЛНР" і "ДНР" мають "кордон", на якому діють обмеження. Тобто у випадку перетину в один або інший бік цього кордону, людям потрібно буде провести 14 днів в обсервації.

      Що відомо про запланований обмін полоненими

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Донецька Новини Луганська Олексій Резніков Проросійські бойовики Війна на Донбасі Новини Росії Окуповані території Україна – Росія Обмін полоненими Новини політики
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