Украина вернет из плена боевиков десятки людей, – Резников о деталях обмена
Уже скоро Украина проведет обмен пленными с боевиками на Донбассе. Предварительно, обмен состоится 16 апреля. Украина вернет из плена десятки своих граждан.
Детали об обмене пленными с оккупантом сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, пишет "Громадське".
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Речь идет о десятках людей, точно больше, чем десять. В перечне есть мужчины и женщины, гражданские и военные. Все они граждане Украины,
– отметил Резников.
Министр не назвал точное количество и имена пленных, "чтобы не сорвать обмен".
Резников также рассказал, кого Украина передаст боевикам. "Тех, кого во время переговоров обсуждали в запросе, тех, кого просила РФ, которых было принято решение отдать", – отметил министр. Он добавил, что среди этих людей есть и граждане России. Однако комментировать детали относительно количества и имен тоже отказался.
Глава министерства отметил, что обмен будет "завтра-послезавтра" (16 – 17 апреля – 24 канал), а сейчас идет "нормальный рабочий процесс", связанный со сложностями, в частности из-за эпидемии коронавируса. "Согласуется много вопросов, связанных именно с логистикой этого обмена", – пояснил Резников.
По его словам, вероятно, обмен состоится в двух местах, потому что так называемые "ЛНР" и "ДНР" имеют "границу", на которой действуют ограничения. То есть в случае пересечения в одну или другую сторону этой границы, людям нужно будет провести 14 дней в обсервации.
Что известно о запланированном обмене пленными
- Ранее СМИ сообщали, что обмен пленными с боевиками состоится 16 апреля.
- Накануне стороны Трехсторонней контактной группы договорились о взаимном обмене к Пасхе.
- Так называемые "уполномоченные по правам человека" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", Дарья Морозова и Ольга Кобцева 2 апреля назвали списки людей, которых могут передать Украине.
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