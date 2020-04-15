Украина вернет из плена боевиков десятки людей, – Резников о деталях обмена

Уже скоро Украина проведет обмен пленными с боевиками на Донбассе. Предварительно, обмен состоится 16 апреля. Украина вернет из плена десятки своих граждан.

Детали об обмене пленными с оккупантом сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, пишет "Громадське".

Обратите внимание Стороны согласовали все детали обмена пленными, который состоится на этой неделе

Речь идет о десятках людей, точно больше, чем десять. В перечне есть мужчины и женщины, гражданские и военные. Все они граждане Украины,

– отметил Резников.

Министр не назвал точное количество и имена пленных, "чтобы не сорвать обмен".

Резников также рассказал, кого Украина передаст боевикам. "Тех, кого во время переговоров обсуждали в запросе, тех, кого просила РФ, которых было принято решение отдать", – отметил министр. Он добавил, что среди этих людей есть и граждане России. Однако комментировать детали относительно количества и имен тоже отказался.

Глава министерства отметил, что обмен будет "завтра-послезавтра" (16 – 17 апреля – 24 канал), а сейчас идет "нормальный рабочий процесс", связанный со сложностями, в частности из-за эпидемии коронавируса. "Согласуется много вопросов, связанных именно с логистикой этого обмена", – пояснил Резников.

По его словам, вероятно, обмен состоится в двух местах, потому что так называемые "ЛНР" и "ДНР" имеют "границу", на которой действуют ограничения. То есть в случае пересечения в одну или другую сторону этой границы, людям нужно будет провести 14 дней в обсервации.

Что известно о запланированном обмене пленными