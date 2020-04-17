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      На Донбассе было относительно тихо: один боевики получил ранение

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      Как прошли сутки на Донбассе / "Слово и дело"

      В течение суток 16 апреля пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

      По информации пресентру Объединенных сил, произошло это вблизи поселка Пески. Здесь оккупанты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

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      К счастью, в результате вражеского обстрела никто из украинских воинов не пострадал.

      В штабе подчеркивают, что украинские воины приняли необходимые меры для прекращения огня и дали ответ из штатного вооружения. После этого боевики отказались от дальнейших провокаций украинских подразделений.

      По данным разведки, 16 апреля украинские подразделения ранили одного пророссийского наемника.

      В течение текущих суток 17 апреля боевики огневую активность не проявляли. В то же время потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

      В течение суток 15 апреля пророссийские боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции. К счастью, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих не было. Зато по меньшей мере два оккупанта получили ранения.

      Обратите внимание! От начала 2020 года на Донбассе погибли 45 военных. С поименным списком героев можно ознакомиться здесь.


      Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины
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