СБУ закрыла дело о государственной измене Андрея Портнова

Служба безопасности Украины прекратила уголовное производство, в котором экс-заместителя главы администрации президента-беглеца Януковича Андрея Портнова обвиняли в государственной измене. Дело было закрыто за отсутствием состава уголовного преступления.

Соответствующие письма от СБУ и прокуратуры АР Крым Андрей Портнов опубликовал в своем Telegram-канале.

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Прокуратура Крыма также сообщила, что в процессах, которые ведет она и другие правоохранительные органы автономии, нет производств, в которых Портнов имел бы процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого. К тому же, обвинительный акт в отношении него в суд не направлялся.

Кроме того, главное следственное управление СБУ в своем письме отметило, что не сообщало Андрею Портнову о подозрении в совершении уголовных правонарушений. В розыск его не объявляли.

Ответы из прокуратуры и СБУ на запросы адвокатов Портнова: фото

В чем обвиняли Андрея Портнова?Прокуратура начала проверять вероятное авторство Портнова постановления Верховной Рады Крыма во время начала оккупации полуострова еще в феврале 2018 года. Информация о том, что именно Портнов – автор этого постановления, содержится в "пленках Глазьева".



"Пленки Глазьева" – телефонный разговор между советником президента России Сергеем Глазьевым и неким "Владимиром Андреевичем", записанный украинской разведкой 1 марта 2014 года.



В разговоре Глазьев сообщает, что Верховный Совет Крыма должен принять какое-то постановление, которое подготовил Портнов. И объясняет, что нужно принять этот документ, "чтобы было понятно, что не вся Украина прямо-таки хочет подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом".