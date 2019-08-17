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      СБУ закрыла дело о государственной измене Андрея Портнова

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      Экс-заместителя АП Януковича Андрея Портнова больше не подозревают в госизмене
      Экс-заместителя АП Януковича Андрея Портнова больше не подозревают в госизмене / tsn.ua

      Служба безопасности Украины прекратила уголовное производство, в котором экс-заместителя главы администрации президента-беглеца Януковича Андрея Портнова обвиняли в государственной измене. Дело было закрыто за отсутствием состава уголовного преступления.

      Соответствующие письма от СБУ и прокуратуры АР Крым Андрей Портнов опубликовал в своем Telegram-канале.

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      Прокуратура Крыма также сообщила, что в процессах, которые ведет она и другие правоохранительные органы автономии, нет производств, в которых Портнов имел бы процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого. К тому же, обвинительный акт в отношении него в суд не направлялся.

      Кроме того, главное следственное управление СБУ в своем письме отметило, что не сообщало Андрею Портнову о подозрении в совершении уголовных правонарушений. В розыск его не объявляли.

      Ответы из прокуратуры и СБУ на запросы адвокатов Портнова: фото

      В чем обвиняли Андрея Портнова?Прокуратура начала проверять вероятное авторство Портнова постановления Верховной Рады Крыма во время начала оккупации полуострова еще в феврале 2018 года. Информация о том, что именно Портнов – автор этого постановления, содержится в "пленках Глазьева".

      "Пленки Глазьева" – телефонный разговор между советником президента России Сергеем Глазьевым и неким "Владимиром Андреевичем", записанный украинской разведкой 1 марта 2014 года.

      В разговоре Глазьев сообщает, что Верховный Совет Крыма должен принять какое-то постановление, которое подготовил Портнов. И объясняет, что нужно принять этот документ, "чтобы было понятно, что не вся Украина прямо-таки хочет подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом".

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      Теги: Новости Украины Андрей Портнов Аннексия Крыма Служба безопасности Украины СБУ Новости политики
      Источник: 24 канал
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