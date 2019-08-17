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      СБУ закрила справу про державну зраду Андрія Портнова

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      Екс-заступника АП Януковича Андрія Портнова більше не підозрюють у держзраді
      Екс-заступника АП Януковича Андрія Портнова більше не підозрюють у держзраді / tsn.ua

      Служба безпеки України припинила кримінальну провадження, у якому екс-заступника голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрія Портнова звинувачували у державній зраді. Справу було закрито за відсутністю складу кримінального злочину.

      Відповідні листи від СБУ та прокуратури АР Ккрим Андрій Портнов опублікував у своєму Telegram-каналі.

      Цікаво: Портнову відшкодують майже 7 мільйонів гривень з держбюджету, – рішення суду

      Прокуратура Криму також повідомила, що у провадженнях, які веде вона та інші правоохоронні органи автономії, немає проваджень, у яких Портнов мав би процесуальний статус підозрюваного чи обвинуваченого. До того ж, обвинувальний акт щодо нього до суду не скеровувався.

      Крім того, головне слідче управління СБУ у своєму листі зазначило, що не повідомляло Андрію Портнову про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. У розшук його не оголошували.

      Відповіді з прокуратури та СБУ на запити адвокатів Портнова: фото

      У чому звинувачували Андрія Портнова?Прокуратура почала перевіряти ймовірне авторство Портнова постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова ще в лютому 2018 року. Інформація про те, що саме Портнов – автор цієї постанови, міститься у "плівках Глазьєва".

      "Плівки Глазьєва" – телефонна розмова між радником президента Росії Сергієм Глазьєвим і якимось "Володимиром Андрійовичем", записана українською розвідкою 1 березня 2014 року.

      У розмові Глазьєв повідомляє, що Верховна Рада Криму має ухвалити якусь постанову, яку підготував Портнов. І пояснює, що потрібно ухвалити цей документ, "щоб було зрозуміло, що не вся Україна прямо-таки хоче підписувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом".

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      Теги: Новини України Новини політики СБУ Служба безпеки України Анексія Криму Андрій Портнов
      Джерело: 24 канал
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