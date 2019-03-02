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      СБУ заподозрила крымского активиста Краснова в шпионаже в пользу России

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      Станислав Краснов
      Станислав Краснов / Фото из открытых источников

      Служба безопасности Украины подозревает лидера организации "Гражданский корпус" Азов - Крым "Станислава Краснова в шпионаже в пользу Российской Федерации.

      По данным СБУ, Краснов является выявленным агентом Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Также он конфиденциально работал на военную разведку России в качестве кадрового сотрудника.

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      Краснов подозревается в преступлениях по следующим статьям Уголовного кодекса: часть 1 статьи 111 (госизмена), часть 2 статьи 115 (умышленное убийство), часть 2 статьи 258 (теракт), часть 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием). В СБУ отметили, что "судебное заседание будет скоро" и оно "учтет позиции всех сторон".

      Краснова задержали в феврале 2016 сотрудниками Службы безопасности Украины после того, как он спрятал в укромном месте под Киевом взрывчатку. Также СБУ заявила, что Краснов непосредственно передал российской стороне списки полка "Азов", а также в период с 10 по 13 февраля находился в Республике Беларусь, где встречался со своим российским куратором.

      В сентябре 2017 Краснова отпустили из Лукьяновского СИЗО, где он находился с момента задержания. 20 октября 2017 Бориспольский районный суд вернул прокурору обвинительный акт по делу лидера общественной организации "Гражданского корпуса" Азов-Крым "Станислава Краснова и его жены Оксаны, которая проходила по делу как соучастник.

      Стоит добавить, что бывший командир полка "Азов" Андрей Белецкий заявил, что Краснов имел контакты с российскими агентами, но они происходили по заданию украинской внешней разведки.

      Краснов настаивает, что СБУ сфальсифицировала дело против него и "мстит за разоблачение незаконной деятельности" представителей правоохранительных органов Украины в 2013 году на территории Крыма. Кроме того, он заявлял, что активистов, которые начинали энергетическую и торговую блокаду Крыма, украинские спецслужбы и прокуратура преследуют за их деятельность.

       

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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