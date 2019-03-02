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      СБУ запідозрила кримського активіста Краснова у шпигунстві на користь Росії

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      Станіслав Краснов
      Станіслав Краснов / Фото з відкритих джерел

      Служба безпеки України підозрює лідера організації "Громадянський корпус "Азов - Крим" Станіслава Краснова у шпигунстві на користь Російської Федерації.

      За даними СБУ, Краснов є виявленим агентом Головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Також він конфіденційно працював на військової розвідки Росії у ролі кадрового співробітника.

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      Краснов підозрюється у злочинах за такими статтями Кримінального кодексу: частина 1 статті 111 (держзрада), частина 2 статті 115 (умисне вбивство), частина 2 статті 258 (теракт), частина 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю). У СБУ зауважили, що "судове засідання буде скоро" і воно "врахує позиції всіх сторін".

      Краснова було затримано у лютому 2016 року співробітниками Служби безпеки України після того, як він сховав у схроні під Києвом вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов безпосередньо передав російській стороні списки полку "Азов", а також у період з 10 по 13 лютого перебував у Республіці Білорусь, де зустрічався зі своїм російським куратором.

      У вересні 2017 року Краснова відпустили з Лук'янівського СІЗО, де він перебував з моменту затримання. 20 жовтня 2017 року Бориспільський районний суд повернув прокурору обвинувальний акт у справі лідера громадської організації "Громадянського корпусу "Азов-Крим" Станіслава Краснова і його дружини Оксани, яка проходила у справі як співучасниця.

      Варто додати, що колишній командир полку "Азов" Андрій Білецький заявив, що Краснов мав контакти з російськими агентами, але вони відбувалися за завданням української зовнішньої розвідки.

      Краснов наполягає, що СБУ сфальсифікувала справу проти нього і "мстить за викриття незаконної діяльності" представників правоохоронних органів України у 2013 році на території Криму. Крім того, він заявляв, що активістів, які починали енергетичну і торговельну блокаду Криму, українські спецслужби і прокуратура переслідують за їх діяльність.

       

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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