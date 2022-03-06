Его очень живо обсуждают в иностранной печати и на высоком уровне. Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Важно Воздушные силы прикрывают важные и критические объекты Украины и группировки ВСУ

Такой сценарий живо обсуждают

Мол, если Россия использует по всему миру гибридные варианты, то почему Западу не использовать гибридный вариант.

Однако пока этот сценарий – на страницах прессы,

– подчеркнул Арестович.

Он отметил, что вопрос предоставления военной помощи – межгосударственная тайна, которую нужно хранить.

Добровольцев нужно подготовить, – Арестович

Как рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, добровольцы из 52 стран заполнили более 20 тысяч заявок, чтобы приехать бороться за наше государство.

Однако должны быть согласованные, слаженные подразделения. Нельзя привлекать добровольцев, которые не подготовлены и не имеют взаимодействия с ВСУ.

"Их нужно принять, построить подразделения, подготовить, вооружить, распределить по категориям, оценить степень опыта, установить системы связи и взаимодействия с Вооруженными силами", – заметил Арестович. Подготовка займет не менее 2 недель.

Он объяснил, что далеко не все добровольцы – люди с боевым опытом. Есть просто желающие, которые были западными студентами. "В первую очередь, будут привлекать людей с большим боевым опытом и военных специалистов", – добавил Арестович.