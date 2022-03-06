Його дуже жваво обговорюють в іноземній пресі і на високому рівні. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

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Такий сценарій жваво обговорюють

Мовляв, якщо Росія використовує по всьому світові гібридні варіанти, то чому Заходу не використовувати гібридний варіант.

Однак поки цей сценарій – на сторінках преси,

– наголосив Арестович.

Він зауважив, що питання надання військової, воєнної допомоги – міждержавна таємниця, яку потрібно зберігати.

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Добровольців потрібно підготувати, – Арестович

Як розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, добровольці із 52 країн заповнили понад 20 тисяч заявок, аби приїхати боротися за нашу державу.

Однак повинні бути узгоджені, злагоджені підрозділи. Не можна долучати добровольців, які не є підготовленими і не мають взаємодії із ЗСУ.

"Їх потрібно прийняти, звести підрозділи, підготувати, озброїти, розподілити за категоріями, оцінити ступінь досвіду, встановити системи зв'язку і взаємодії зі Збройними силами", – зауважив Арестович. Підготовка займе щонайменше 2 тижні.

Він пояснив, що далеко не всі добровольці – люди із бойовим досвідом. Є просто охочі, які були західними студентами. "Насамперед залучатимуть людей із великим бойовим досвідом та військових фахівців", – додав Арестович.

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