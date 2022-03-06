У Генштабі зауважили, що ворог продовжує наступальну операцію проти України. Тож повітряним силам нашої країни потрібно завжди бути напоготові, оберігаючи важливі та критичні об'єкти, а також угруповання ЗСУ.

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Повітряні Сили України прикривають стратегічні об'єкти

Зокрема повідомляється, що Повітряні Сили ЗСУ здійснюють відбиття ракетно-авіаційних ударів і засобів повітряного нападу противника. Ба більше, вони зосереджують зусилля на протиповітряному прикритті важливих і критичних об'єктів і угруповань наших військ.

У Генштабі також назвали бойові втрати противника з початку операції. Мовиться про:

  • 11 000 осіб особового складу,
  • 285 танків,
  • 985 ББМ
  • 109 артилерійських систем,
  • 50 РСЗВ
  • 21 ППО,
  • 44 літаки,
  • 48 вертольотів,
  • 4 БпЛА,
  • 2 кораблі та катери
  • 447 АТТ

Ворог наляканий, ворог дезорієнтований, ворог у паніці! Тримаємо стрій! Перемога буде за НАМИ!!! Разом переможемо!,
– наголошують у Генштабі.

Війна

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