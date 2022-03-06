В Генштабе отмечают, что враг продолжает наступательную операцию против Украины. Поэтому воздушным силам нашей страны нужно всегда быть наготове, оберегая важные и критические объекты, а также группировку ВСУ.
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Воздушные Силы Украины прикрывают стратегические объекты
В частности, сообщается, что Воздушные Силы ВСУ осуществляют отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника. Более того, они сосредотачивают усилия на противовоздушном прикрытии важных и критических объектов и группировок наших войск.
В Генштабе также были названы боевые потери противника с начала операции. Речь идет о:
- 11 000 человек личного состава;
- 285 танков;
- 985 ББМ;
- 109 артиллерийских систем;
- 50 РСЗО;
- 21 ППО;
- 44 самолета;
- 48 вертолетов;
- 4 БЛА;
- 2 корабля и катера;
- 447 АТТ.
Враг напуган, враг дезориентирован, враг в панике! Держим строй! Победа будет за НАМИ!!! Вместе победим!,
– отмечают в Генштабе.
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