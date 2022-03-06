В Генштабе отмечают, что враг продолжает наступательную операцию против Украины. Поэтому воздушным силам нашей страны нужно всегда быть наготове, оберегая важные и критические объекты, а также группировку ВСУ.

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Воздушные Силы Украины прикрывают стратегические объекты

В частности, сообщается, что Воздушные Силы ВСУ осуществляют отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника. Более того, они сосредотачивают усилия на противовоздушном прикрытии важных и критических объектов и группировок наших войск.

В Генштабе также были названы боевые потери противника с начала операции. Речь идет о:

11 000 человек личного состава;

285 танков;

985 ББМ;

109 артиллерийских систем;

50 РСЗО;

21 ППО;

44 самолета;

48 вертолетов;

4 БЛА;

2 корабля и катера;

447 АТТ.

Враг напуган, враг дезориентирован, враг в панике! Держим строй! Победа будет за НАМИ!!! Вместе победим!,

– отмечают в Генштабе.