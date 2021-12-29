В то же время несчастливыми были 27%, а совсем несчастливыми – 8%. По сравнению с 2019-м годом количество счастливых украинцев существенно уменьшилось.

Заметьте Средняя зарплата в Украине за год выросла почти на 20%

Счастье не в деньгах, а в их количестве. Уровень счастья соотносится с материальным состоянием: состоятельные респонденты значительно чаще заявляли о том, что были счастливыми в течение года, чем беднее,

– говорится в сообщении.

Более того, чем богаче респонденты, тем позитивнее у них ожидания относительно будущего 2022 года.

Обратите внимание! Исследование состоялось в течение 17-22 декабря 2021 года. Участие в нем приняли 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Чему радовались украинцы в 2021

В 2021 украинцы больше всего радовались за:

значительные жизненные успехи родных – 20.1% респондентов;

достижение значительных успехов в работе, учебе или творчестве – 16.6% респондентов;

интересное путешествие – 12.9% респондентов;

выздоровление от тяжелой или хронической болезни – 9.4% респондентов;

переход на лучшую работу – 8.8% респондентов;

новая любовь – 6.4% респондентов;

примирение с родственниками или друзьями – 5.5% респондентов;

рождение ребенка – 4.9% респондентов;

изменение семейного положения – 4.7% респондентов;

переезд в лучшее жилье – 3.7% респондентов;

получение наследства или выигрыш в лотерею – 1.3% респондентов;

остальное – 5.6%.

Актуально! 28.7% украинцев заявили, что в течение года в их жизни не произошло ни одного позитивного события. Еще 7.2% украинцев отметили, что не могут ответить.

Сколько украинцев в этом году испытывали стресс