В то же время несчастливыми были 27%, а совсем несчастливыми – 8%. По сравнению с 2019-м годом количество счастливых украинцев существенно уменьшилось.

Заметьте Средняя зарплата в Украине за год выросла почти на 20%

Счастье не в деньгах, а в их количестве. Уровень счастья соотносится с материальным состоянием: состоятельные респонденты значительно чаще заявляли о том, что были счастливыми в течение года, чем беднее,
– говорится в сообщении.

Более того, чем богаче респонденты, тем позитивнее у них ожидания относительно будущего 2022 года.

Чему радовались украинцы в 2021

В 2021 украинцы больше всего радовались за:

  • значительные жизненные успехи родных – 20.1% респондентов;
  • достижение значительных успехов в работе, учебе или творчестве – 16.6% респондентов;
  • интересное путешествие – 12.9% респондентов;
  • выздоровление от тяжелой или хронической болезни – 9.4% респондентов;
  • переход на лучшую работу – 8.8% респондентов;
  • новая любовь – 6.4% респондентов;
  • примирение с родственниками или друзьями – 5.5% респондентов;
  • рождение ребенка – 4.9% респондентов;
  • изменение семейного положения – 4.7% респондентов;
  • переезд в лучшее жилье – 3.7% респондентов;
  • получение наследства или выигрыш в лотерею – 1.3% респондентов;
  • остальное – 5.6%.

Сколько украинцев в этом году испытывали стресс

  • Данные социологического исследования "Рейтинга" свидетельствуют, что в течение 2021 года более 40% украинцев часто испытывали стресс.
  • Еще более 29% опрашиваемых иногда находились в состоянии стресса.
  • Люди с более низким доходом чаще сообщали о чувстве стресса.
  • Также в течение 2021 года украинцы чувствовали любовь к другим гораздо чаще, чем любовь к себе.