Более 253,5 миллиона гривен прислали в иностранной валюте из-за границы. Из этой суммы на нужды военных уже перечислили более 1,6 миллиарда гривен.
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Куда направили деньги
- Нацгвардии – 450 миллионов,
- Нацполиции – 150 миллионов,
- Министерству обороны – 1,025 миллиарда.
Остаток на спецсчете составляет 4,53 миллиарда.
Ранее для помощи украинской армии Нацбанк открыл специальный мультивалютный счет.
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