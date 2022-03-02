Более 253,5 миллиона гривен прислали в иностранной валюте из-за границы. Из этой суммы на нужды военных уже перечислили более 1,6 миллиарда гривен.

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Куда направили деньги

Нацгвардии – 450 миллионов,

Нацполиции – 150 миллионов,

Министерству обороны – 1,025 миллиарда .

Остаток на спецсчете составляет 4,53 миллиарда.

Ранее для помощи украинской армии Нацбанк открыл специальный мультивалютный счет.

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