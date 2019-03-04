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      Счетчик украинцев, выехавших на заработки за границу, достиг миллиона и сломался

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      Счетчик украинцев, выехавших на заработки за границу, достиг миллиона и сломался

      Более миллиона украинцев с марта 2018 года выехали на заработки за границу.

      Интернет сайт Ukrainianpeopleleaks.com, который считал количество уезжающих на заработки за рубеж украинцев, достиг отметки в миллион и сломался. Через некоторое время сайт полноценно возобновил свою работу. Об этом сообщает "Обозреватель". 

      Как сообщалось раньше сайт вёл подсчет украинских заробитчан с марта 2018 года. Таким образом, за два года количество украинцев, решивших покинуть родину в поисках денег, достигло шестизначного значения.

      Несколько дней ранее счётчик на сайте показывал цифру, близкую к миллиону.

      Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял что около 100 тыс. украинцев покидают страну в поисках заработков ежемесячно.

      Как сообщалось ранее, трудовая миграция в Украине имеет массовый характер. Основные страны куда уезжают украинцы – Польша, Россия, а в последнее время к этим странам добавилась Германия.

      "Согласно данным ООН к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, до 36 млн человек. Страна рискует окончательно превратиться в край стариков и детей. Один из основных факторов выезда – трудовая миграция", – сообщается на сайте.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Польши Заробитчане
      Источник: 24 Канал
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