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      Лічильник українців, що виїхали на заробітки за кордон, досяг мільйона і зламався

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      Лічильник українців, що виїхали на заробітки за кордон, досяг мільйона і зламався

      Більше мільйона українців з березня 2018 року виїхали на заробітки за кордон.

      Інтернет-сайт Ukrainianpeopleleaks.com, який рахував кількість українців, які виїжджають на заробітки за кордон, досяг позначки в мільйон і зламався. Через деякий час сайт повноцінно відновив свою роботу. Про це повідомляє "Обозреватель". 

      Як повідомлялося раніше, сайт вів підрахунок українських заробітчан з березня 2018 року. Таким чином, за два роки кількість українців, які вирішили покинути батьківщину в пошуках грошей, досягло шестизначної цифри.

      Кілька днів тому лічильник на сайті показував цифру, близьку до мільйона.

      Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляв, що близько 100 тис. українців залишають країну в пошуках заробітків щомісячно.

      Як повідомлялося раніше, трудова міграція в Україні має масовий характер. Основні країни куди їдуть українці – Польща, Росія, а останнім часом до цих країн додалася Німеччина.

      "Згідно з даними ООН до 2050 року населення України може скоротитися на 18%, до 36 млн осіб. Країна ризикує остаточно перетворитися в край старих і дітей. Один з основних факторів виїзду – трудова міграція", – повідомляється на сайті.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Заробітчани Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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