21 декабря на очередном заседании Верховная Рада назначила четырех членов Счетной палаты. Впрочем, избрать председателя государственного органа так и не смогли.

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Назначение "головы" отложили

По словам нардепа Ярослава Железняка, парламент проголосовал за избрание четырех членов Счетной палаты. Ими стали Елизавета Пушко-Цибуляк (бухгалтер Государственного бюро расследований), Сергей Ключко (работник Государственной аудиторской службы Украины), Ольга Песчанская (экс-глава Антимонопольного комитета Украины), Кирилл Клименко. Все они были назначены в госорган на 6 лет.

Как голосовали по фракциям:

"Слуга народа" – 174

"Европейская солидарность" – 0

"Родина" – 16

"Платформа за жизнь и мир" – 13

"Голос" – 3

"Восстановление Украины" – 14

"За будущее" – 6

"Доверие" – 15

Внефракционные – 6

Также Верховная Рада голосовала за избрание председателем Счетной палаты Ольги Песчанской. Однако назначить ее так и не смогли.

То есть начали разбирательство, но потом увидели проблему с голосами….проверили на сигнальном голосовании (оно ничего не дает), увидели 232 и было очевидно что сейчас сорвется. Поэтому отложили до, ориентировочно 8 – 10 января. Сразу на первом же заседании будет голосование за назначение,

– прокомментировал ситуацию Железняк.

Что предшествовало

19 декабря стало известно, что Верховная Рада планирует вынести на голосование назначение членов Счетной палаты. На данную новость отреагировали послы G7. Они выразили обеспокоенность спешкой украинских парламентариев. Представители стран "Большой семерки" считают, что принимать кадровые решения до завершения реформы Счетной палаты нецелесообразно.

До принятия закона о реформе эти назначения подрывали бы доверие к учреждению, которое отвечает за надзор за международной помощью,

– говорилось в заявлении G7.

Действующий глава Счетной палаты Андрей Майснер разделил обеспокоенность послов G7, отметив, что реформирование органа должно быть качественным, а не количественным. Кроме того, он указал на "существенные риски" "решать этот кадровый вопрос на основе недейственного и несовершенного законодательства", несмотря на предостережение партнеров.

Напомним, что страны G7 призвали Украину осуществить должную реформу Счетной палаты. Ожидается, что именно этот орган будет отслеживать международную финансовую помощь в стране.

В Украине легализовали медицинский каннабис

21 декабря Верховная Рада во втором чтении проголосовала за легализацию медицинского каннабиса. В Украине позволит использовать лекарства на основе конопли, их производства и научные исследования. Закон вступит в силу через полгода.