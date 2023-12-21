21 грудня на черговому засіданні Верховна Рада призначила чотирьох членів Рахункової палати. Втім, обрати голову державного органу так і не змогли.

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Призначення "голови" відклали

За словами нардепа Ярослава Железняка, парламент проголосував за обрання чотирьох членів Рахункової палати. Ними стали Єлизавета Пушко-Цибуляк (бухгалтер Державного бюро розслідувань), Сергій Ключка (працівник Державної аудиторської служби України), Ольга Піщанська (ексголова Антимонопольного комітету України), Кирило Клименко. Усіх їх призначили до держоргану на 6 років.

Як голосували по фракціях:

"Слуга народу" – 174,

"Європейська солідарність" – 0,

"Батьківщина" – 16,

"Платформа за життя та мир" – 13,

"Голос" – 3,

"Відновлення України" – 14,

"За майбутнє" – 6,

"Довіра" – 15,

Позафракційні – 6.

Також Верховна Рада голосувала за обрання головою Рахункової палати Ольги Піщанської. Однак призначити її так і не змогли.

Тобто почали розгляд, але потім побачили проблему з голосами….перевірили на сигнальному голосуванні (воно нічого не дає), побачили 232 і було очевидно що зараз зірветься. Тому відклали до, орієнтовно 8 – 10 січня. Одразу на першому ж засіданні буде голосування за призначення,

– прокоментував ситуацію Железняк.

Що передувало

19 грудня стало відомо, що Верховна Рада планує винести на голосування призначення членів Рахункової палати. На цю новину відреагували посли G7. Вони висловили стурбованість поспіхом українських парламентарів. Представники країн "Великої сімки" вважають, що ухвалювати кадрові рішення до завершення реформи Рахункової палати недоцільно.

До ухвалення закону про реформу ці призначення підривали б довіру до установи, яка відповідає за нагляд за міжнародною допомогою,

– йшлося у заяві G7.

Чинний очільник Рахункової палати Андрій Майснер поділив стурбованість послів G7, наголосивши, що реформування органу має бути якісним, а не кількісним. Крім того, він вказав на "суттєві ризики" "вирішувати це кадрове питання на основі недієвого й недосконалого законодавства" попри засторогу партнерів.

Нагадаємо, що країни G7 закликали Україну здійснити належну реформу Рахункової палати. Очікується, що саме це орган відстежуватиме міжнародну фінансову допомогу країні.

В Україні легалізували медичний канабіс

21 грудня Верховна Рада в другому читанні проголосувала за легалізацію медичного канабісу. В Україні дозволять використовувати ліки на основі конопель, їх виробництва та наукові дослідження. Закон набуде чинності через пів року.