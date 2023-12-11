Відповідну інформацію народний депутат розповів в ефірі телемарафону на фоні складання мандатів народних депутатів. За словами політика, працювати стає все важче, пише 24 Канал.

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Адже станом на 11 грудня 2023 року у складі Верховної Ради України перебуває 400 нардепів, а згідно із законодавством має бути 450.

Що каже Арахамія про нардепів, які хочуть скласти мандат

Давид Арахамія розповів, що крім номінальної чисельності, є також фактична. Тобто завжди хтось може хворіти, бути у відрядженні. Мовиться про орієнтовно 10% відсутніх з поважної причини.

Тому для мене це дійсно удар як людині, яка відповідає за збір голосів та проведення законопроєктів. Але це війна… Під час війни у кожної організації є певні виклики. Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей... Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця (нинішньої каденції Верховної Ради – 24 Канал) і ухвалювати необхідні для держави закони,

– запевнив нардеп.

"Слуга народу" пояснив, що у Верховній Раді можуть оптимізувати кількість груп, тобто знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах. Орієнтовно з 17 нардепів до 14 – 15 політиків. Це планують зробити, щоб зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, якому він почав працювати.

Що цьому передувало

На фоні складання мандатів народних обранців 8 грудня до регламенту Верховної Ради внесли проєкт закону №10324 про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп).

Він передбачає, що мінімальна кількість депутатської фракції (групи) під час воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування або призупинення становить 14 осіб.

Ухвалення законопроєкту сприятиме діяльності депутатської фракції (депутатської групи) у період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні, до складу яких входить мінімальна кількість народних депутатів України,

– написали у пояснювальній записці.

Наразі ж кількість осіб у депутатській групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, яка сформована на першій сесії чергового скликання Верховної Ради.

Станом на 9 грудня найменша фракція в парламенті – "Голос", яка складається з 17 нардепів (під час формування фракції на 1 сесії було 20). Ба більше, у депутатській групі "Відновлення України" – 16 політиків.