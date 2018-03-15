Счетную палату возглавил депутат от БПП Пацкан
В четверг, 15 марта, Верховная Рада Украины избрала народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Валерия Пацкана главой Счетной палаты.
Об этом сообщает УНИАН.
За соответствующее решение проголосовали 309 народных избранников.
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Отметим, что кандидатуру Пацкана на должность главы Счетной палаты, в соответствии с законодательством, внес председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
Напомним, 15 марта Верховная Рада проголосовала за назначение уполномоченным по правам человека народного депутата из фракции "Народный фронт" Людмилу Денисову. Ее кандидатуру поддержали 280 народных депутатов.
Источник: 24 Канал
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