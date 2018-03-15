Рахункову палату очолив депутат від БПП Пацкан
У четвер, 15 березня, Верховна Рада України обрала народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Валерія Пацкана головою Рахункової палати.
Про це повідомляє УНІАН.
За відповідне рішення проголосували 309 народних обранців.
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Зазначимо, що кандидатуру Пацкана на посаду очілька Рахункової палати, відповідно до законодавства, вніс голова Верховної Ради Андрій Парубій.
Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада проголосувала за призначення уповноваженим з прав людини народного депутата з фракції "Народний фронт" Людмилу Денісову. Її кандидатуру підтримали 280 народних депутатів.
Джерело: 24 Канал
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