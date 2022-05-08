Защитники Мариуполя в тяжелейших условиях продолжают защищать город

Капитан Святослав Паламарь с позывным "Калина", заместитель командира полка защитников Мариуполя в эксклюзивном комментарии журналистам 24 канала отметил, что его побратимы заслуживают эвакуации.

Внимание Командир этим занимается, – защитник Мариуполя об эвакуации раненых военных из "Азовстали"

Считаю, что наши военные заслужили это. Я считаю, что страна, для которой военные гарнизоны в Мариуполе сделали большой вклад, должна сделать большой вклад для этих военных, – отметил Калина.

По его мнению, нужно созвать ООН, договариваться о реальном прекращении огня. Реальное, а не на словах. Контролировать режим прекращения огня. Гарантировать вывоз наших раненых.

Беспрецедентный героизм

Я считаю, что процедура "экстракшн", так называемая, она должна быть, потому что это беспрецедентная ситуация в мире, когда военные без должной поддержки уже 3 месяца держат такую ​​оборону и сделали так много. Они заслуживают того, чтобы забрали тела убитых бойцов, вывезти раненых и сохранить жизнь нашим военнослужащим,

– объяснил защитник.

Эвакуация военных возможна

По мнению Калины, это возможно логистически: морем, по сухопутному коридору. На территорию Украины или на территорию третьей страны с возвращением в Украину.

Это возможно. Невозможного нет. Мы показали, что невозможного нет, – добавил Калина.

Военный подчеркнул, что им не нужны пустые обещания "продержитесь до марта", затем "продержитесь до мая".

Мы один на один с самолетами, один на один с танками, один на один с артиллерией и со всем. И все это время эта когорта людей делает просто невозможные вещи,

– подчеркнул Святослав Паламарь.

Что происходит на территории завода "Азовсталь" сейчас

По словам Святослава Паламара, российские военные не соблюдают режим прекращения огня.

Ночью оккупанты совершили не менее 25 авианалетов. Также враг использовал ствольную артиллерию, пехоту, снайперский огонь, минометный огонь по позициям украинских защитников.

Обсуждают ли эвакуацию военных из "Азовстали" официально

Владимир Зеленский рассказал, что сейчас идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии. Президент объяснил, что главная цель – это вытащить из "Азовстали" раненых и медиков.

Главе ООН Антониу Гутерришу адресовали петицию, которая требует спасти невероятных защитников Мариуполя. Подписать обращение к генсеку ООН можно по ссылке.

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