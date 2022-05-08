Захисники Маріуполя в надважких умовах продовжують боронити місто

Капітан Святослав Паламар із позивним "Калина", заступник командира полку захисників Маріуполя в ексклюзивному коментарі журналістам 24 каналу зазначив, що його побратими заслуговують на евакуацію.

Увага Командир цим займається, – захисник Маріуполя про евакуацію поранених військових з "Азовсталі"

Вважаю, що наші військові заслужили на це. Я вважаю, що країна, для якої військові гарнізони в Маріуполі зробили великий внесок, повинна зробити великий внесок для цих військових,

– зазначив "Калина".

На його думку, потрібно скликати ООН, домовлятись про реальне припинення вогню. Реальне, а не на словах. Контролювати режим припинення вогню. Гарантувати вивезення наших поранених.

Безпрецедентний героїзм

Я вважаю, що процедура "екстракшн", так звана, вона має бути, тому що це безпрецедентна ситуація у світі, коли військові без належної підтримки уже 3 місяць тримають таку оборону і зробили так багато. Вони заслуговують на те, щоб забрали тіла вбитих бійців, вивезти поранених та зберегти життя нашим військовослужбовцям,

– пояснив захисник.

Евакуація військових можлива

На думку "Калини", це можливо логістично: морем, через сухопутний коридор. На територію України чи на територію третьої країни з поверненням до України.

Це можливо. Неможливого немає. Ми показали, що неможливого немає,

– додав "Калина".