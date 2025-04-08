Он отметил, что ситуация в Мариуполе в начале войны действительно была сверхтяжелая и все детали еще нужно выяснить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Неижпапы для Радио Свобода.

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Неижпапа прокомментировал сдачу в плен 501 батальона

Неижпапа подтвердил, что этот инцидент расследуется и еще придется узнать, что там произошло.

Там был ряд событий, которые менялись каждый день, обстановка была напряженная, тяжелая, мы все это понимаем, – говорит Неижпапа.

Напомним, как рассказывали BBC, российские СМИ заявляли о 300 украинских военных, которые сдались в плен. В начале апреля 501-й батальон исчез со своих позиций, связь прервалась.

Вечером 4 апреля 2022 года российские медиа опубликовали видео, на котором несколько десятков украинских военных идут с поднятыми руками. Позже стало известно, что в руках россиян оказались 277 морских пехотинцев 501-го батальона. Речь шла о вероятной "добровольной сдаче в плен". При каких обстоятельствах – никто не знал.

Следствие ГБР установило, что заместитель командира 501-го батальона вступил в сговор с россиянами и уговорил командира сдаться.