Він зазначив, що ситуація у Маріуполі на початку війни справді була надважка і всі деталі ще потрібно з'ясувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Неїжпапи для Радіо Свобода.

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Неїжпапа прокоментував здачу в полон 501 батальйону

Неіжпапа підтвердив, що цей інцидент розслідується і ще доведеться дізнатися, що там відбулося.

Там був ряд подій, які змінювалися кожен день, обстановка була напружена, важка, ми всі це розуміємо, – каже Неїжпапа.

Нагадаємо, як розповідали BBC, російські ЗМІ заявляли про 300 українських військових, які здалися у полон. На початку квітня 501-й батальйон зник зі своїх позицій, зв'язок перервався.

Увечері 4 квітня 2022 року російські медіа опублікували відео, на якому кілька десятків українських військових йдуть з піднятими руками. Пізніше стало відомо, що в руках росіян опинилися 277 морських піхотинців 501-го батальйону. Йшлося про ймовірну "добровільну здачу в полон". За яких обставин – ніхто не знав.

Слідство ДБР встановило, що заступник командира 501-го батальйону вступив у змову з росіянами і вмовив командира здатися.