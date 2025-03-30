Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис мами Назарія Гринцевича.

Варто прочитати "Їжте кашу і любіть Україну": що відомо про загиблого на війні Назарія Гринцевича

Що відомо про пограбування могили "Грєнки"

Маріанна Колос виклала декілька роликів, з яких стає зрозуміло, що могилу Назарія Гринцевича обікрали. Забрано свічки, а також відкручено булаву, яку мама привезла з Карпат.

Цукерки лежать з учорашнього дня. Свічки... Ну як так можна, в мене не вистачає сил. Хто це робить – ненавиджу вас, сволото!

– говорить жінка у відео.

Вона нарікає, що крадії не купляли свічки на могилу, тож не мали і права забирати. Не кажучи вже про аморальність такого вчинку. Мама азовця говорить: невже мусить вартувати біля могили сина, щоб речі Героя були недоторканні.

Мама "Грєнки" розповіла, що могилу сина пограбували: дивіться відео

На жаль, могилу Гринцевича уже обкрадали. У червні 2024 року зловмисники забрали іграшкового собаку. Песик був особливо цінним для родини, адже мама купила його сину в ранньому дитинстві. Особливо цинічним цей злочин був ще й тому, що з похорону минув усього місяць.

Люди в коментарях обурені. Вони пишуть, що цього дня були на могилі, аж тут таке сталося. І дивуються, навіщо це робити, хіба рідним загиблих недостатньо горя. Дехто скаржиться, що з могил їхніх рідних крадуть квіти та вази.

Також користувачі риторично запитують, чи добре сплять крадії, які опускаються до таких низьких учинків, чи розуміють вони, що завдають невимовного болю рідним.

Згодом Маріанна Колос виклала низку нових роликів, в яких показано безпорадність адміністрації цвинтаря. Камери дивляться в інший бік і не фіксують можливі злочини, охоронців на пункті нема.

"Сьогодні ж не день народження "Грєнки", тож і охорони нема", – гірко іронізує мама Гринцевича.

Ба більше, ворота не замикаються на ключ. Тобто зайти на територію кладовища може будь-хто. Могили військових, як видно з ролика, просто біля входу.

Коли під'їхала поліція, вона також не змогла знайти охоронців. Будівля, де має бути охорона, зачинена.