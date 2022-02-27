Об этом президент заявил в новом видеообращении, сообщает 24 канал. Он пожелал Беларуси как можно быстрее стать той безопасной страной, которую все видели еще недавно.
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"Сделайте правильный выбор. Я уверен – это главный выбор вашего великого народа", – отметил Зеленский.
По словам президента, в войне, которую начала Россия, белорусы пока не на одной стороне с Украиной, поэтому нынешние действия для них также "референдум".
С вашей территории войска России запускают ракеты по Украине. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются взорвать все, что строили десятилетиями,
– добавил Зеленский.
Обращение Владимира Зеленского от 27 февраля: смотрите видео
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