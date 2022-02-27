Про це президент заявив у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал. Він побажав Білорусі якнайшвидше стати тією безпечною країною, яку всі бачили ще не так давно.

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"Зробіть правильний вибір. Я впевнений – це головний вибір вашого великого народу", – зазначив Зеленський.

За словами президента, у війні, яку почала Росія, білоруси поки не на одному боці з Україною, тож теперішні дії є для них також "референдумом".

З вашої території війська Росії запускають ракети по Україні. З вашої території вбивають наших дітей, руйнують наші будинки, намагаються підірвати усе, що будували десятиліттями,

– додав Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського від 27 лютого: дивіться відео

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