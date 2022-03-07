Сложная ситуация, в частности, в городе Изюм Харьковской области. Об этом сообщает заместитель мэра города Владимир Мацокин на своей странице в фейсбуке.

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Актуальная ситуация в Изюме

Владимир Мацокин отметил, что центр Изюма – от рынка и до школы №1 – сплошная руина. Груда камней, воронки, изуродованные деревья, пожары, отверстия от снарядов в многоэтажках.

Разрушены мосты. И это в городе, где никогда не базировался ни один военный. Но главное – люди. Нет пищи, элементарно – хлеба. Нет воды, света, газа, тепла, не работает связь. Нет возможности централизованно уехать. В больнице роженицы, лежащие с младенцами в подвалах. Нет лекарств!

– подчеркнул заместитель мэра Изюма.

Кроме того, по словам чиновника, из-за постоянных обстрелов нет возможности ввезти гуманитарную помощь. Люди шестой день сидят в бомбоубежищах и не выходят на улицу.

Владимир Мацокин призвал всех, кто принимает решение сделать зеленый коридор, чтобы появилась возможность ввезти гуманитарную помощь. По словам чиновника, "гуманитарка" есть, но никто ее не может завезти из-за обстрелов.

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