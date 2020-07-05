Сделаю все, чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, – Зеленский
В день военно-морского флота Украины Зеленский пообещал, что впредь ВМС будет наращивать свою мощь и не позволит нарушать безопасность на Черном море. Так, в частности глава государства пообещал, что ВМС вскоре будут оснащены ракетными комплексами.
Зеленский отметил, что роль украинского военного флота для обороноспособности нашего государства невозможно переоценить. Фрагменты выступления главы государства в день ВМС приводит Офис Президента.
К теме День ВМС: Зеленский поздравил моряков и пообещал им 70 квартир
Зеленский о безопасности в Черном море
Владимир Зеленский отметил, что роль украинского военного флота для обороноспособности нашего государства невозможно переоценить. Соответственно, Украина не позволит уничтожить систему черноморской безопасности, и регулярное наращивание мощи Военно-морских сил государственной целью.
Экипажи корабельно-катерного состава и морской авиации, подразделения морской направления – мы никому никогда не позволим разрушить систему Черноморской безопасности. И наша государственная цель – системно наращивать вашу мощь,
– пообещал Зеленский.
По его словам, Украина должна быть морской государством не в воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем.
Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем,
– подчеркнул президент.
Зеленский анонсировал, что ВМС наращивать свою мощь / Фото Офиса президента
Об оснащении ракетным оружием
Украинские Военно-морские силы будут полностью оснащены ракетным оружием, которая является главным фактором сдерживания.
Новому командующему Военно-Морских сил, контр-адмиралу Алексею Неижпапе уже поставлена задача обеспечивать боевую готовность военного флота и оснащение ВМС ракетным оружием.
Президент сообщил, что сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов национального флота, восстановление, модернизация и поступления нового вооружения и военной техники.
Важны являются государственные испытания украинского ракетного комплекса "Нептун". Его принятие на вооружение сделает нас еще сильнее игроком в акватории Черного и Азовского морей,
– анонсировал Зеленский.
Также в ближайших планах – получение катеров "Айленд" и "Марк VI" в пределах военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки.
Визит Зеленского в Одессу: коротко
- В Одессу президент по официальным визитом на два дня приехал 4 июля.
- Зеленский побывал на месте затонувшего танкера Delfi. Президент возмутился медленными темпами ликвидации последствий аварии танкера и высказал претензии мэру Одессы Геннадия Труханова.
- Кроме того, побывал на открытии стадиона в школе в городе Южный.
- В День ВМС Украины Зеленский поздравил моряков и вручил государственные награды. Президент выступал перед военными моряками у буксира "Яны Капу", который вместе с другими двумя военными кораблями 25 ноября 2018 российские силовики обстреляли и захватили в районе Керченского пролива.
- Почетные ордена "Золотая звезда" с рук Зеленского получили и родственники погибших при пожаре в одесском колледже. Спасатель Сергей Шатохин и преподаватель Анна Бортюк стали Героями Украины.