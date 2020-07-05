В день военно-морского флота Украины Зеленский пообещал, что впредь ВМС будет наращивать свою мощь и не позволит нарушать безопасность на Черном море. Так, в частности глава государства пообещал, что ВМС вскоре будут оснащены ракетными комплексами.

Зеленский отметил, что роль украинского военного флота для обороноспособности нашего государства невозможно переоценить. Фрагменты выступления главы государства в день ВМС приводит Офис Президента.

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Зеленский о безопасности в Черном море

Владимир Зеленский отметил, что роль украинского военного флота для обороноспособности нашего государства невозможно переоценить. Соответственно, Украина не позволит уничтожить систему черноморской безопасности, и регулярное наращивание мощи Военно-морских сил государственной целью.

Экипажи корабельно-катерного состава и морской авиации, подразделения морской направления – мы никому никогда не позволим разрушить систему Черноморской безопасности. И наша государственная цель – системно наращивать вашу мощь,

– пообещал Зеленский.

По его словам, Украина должна быть морской государством не в воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем.

Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем,

– подчеркнул президент.



Зеленский анонсировал, что ВМС наращивать свою мощь / Фото Офиса президента

Об оснащении ракетным оружием

Украинские Военно-морские силы будут полностью оснащены ракетным оружием, которая является главным фактором сдерживания.

Новому командующему Военно-Морских сил, контр-адмиралу Алексею Неижпапе уже поставлена ​​задача обеспечивать боевую готовность военного флота и оснащение ВМС ракетным оружием.

Президент сообщил, что сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов национального флота, восстановление, модернизация и поступления нового вооружения и военной техники.

Важны являются государственные испытания украинского ракетного комплекса "Нептун". Его принятие на вооружение сделает нас еще сильнее игроком в акватории Черного и Азовского морей,

– анонсировал Зеленский.

Также в ближайших планах – получение катеров "Айленд" и "Марк VI" в пределах военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки.

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