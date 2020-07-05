У день військово-морського флоту України Зеленський пообіцяв, що надалі ВМС нарощуватимуть свою міць і не дозволить порушувати безпеку на Чорному морі. Так, зокрема глава держави пообіцяв, що ВМС невдовзі будуть оснащені ракетними комплексами.

Зеленський зазначив, що роль українського військового флоту для обороноздатності нашої держави неможливо переоцінити. Фрагменти виступу глави держави у день ВМС наводить Офіс Президента.

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Зеленський про безпеку у Чорному морі

Володимир Зеленський зазначив, що роль українського військового флоту для обороноздатності нашої держави неможливо переоцінити. Відповідно, Україна не дозволить знищити систему чорноморської безпеки, і регулярне нарощування мощі Військово-морських сил є державною метою.

Екіпажі корабельно-катерного складу та морської авіації, підрозділи морського напряму – ми нікому ніколи не дозволимо зруйнувати систему Чорноморської безпеки. І наша державна мета – системно нарощувати вашу міць,

– пообіцяв Зеленський.

За його словами, Україна має бути морською державою не у спогадах минулого, а в реальному сьогоденні та найближчому майбутньому.

Я зроблю все, щоб український флот був взірцем потужності, сучасності та став справжньою гордістю України. Щоб ми були морською державою не в далеких спогадах минулого, а в реальному сьогоденні та найближчому майбутньому,

– наголосив президент.



Зеленський анонсував, що ВМС нарощуватиме свою міць / Фото Офісу президента

Про оснащення ракетною зброєю

Українські Військово-Морські сили будут повністю оснащені ракетною зброєю, яка є головним фактором стримування.

Новому командувачу Військово-Морських сил, контр-адміралу Олексію Неїжпапі вже поставили завдання забезпечувати бойову готовність військового флоту та оснащення ВМС ракетною зброєю.

Президент повідомив, що наразі триває активна розбудова військово-морських баз та навчальних закладів, облаштування місць постійної дислокації бойових частин ВМС, розвиток об’єктів національного флоту, відновлення, модернізація та надходження нового озброєння та військової техніки.

Надважливими є державні випробовування українського ракетного комплексу "Нептун". Його прийняття на озброєння зробить нас ще сильнішим гравцем у акваторії Чорного й Азовського морів,

– анонсував Зеленський.

Також у наших найближчих планах – отримання катерів "Айленд" і "Марк VI" в межах військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки.

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