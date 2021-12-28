Об этом в эфире 24 канала рассказал политик Сергей Притула. По его словам, сейчас "с той стороны" никто не собирается соблюдать режим тишины.

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Россияне пользуются перемирием

"У нас снова очередное перемирие, которое еще ни разу на пользу не шло ни Украине, ни ВСУ", – сказал Сергей Притула.

Политик отметил, что каждый раз перемирие фактически продолжается в одностороннем порядке, ведь со стороны Украины оно соблюдается, но россияне на него не обращают внимания.

Как показала практика предыдущих лет, когда объявляется перемирие, они умело им пользуются, проводя во время этого у себя достаточно масштабные учения. Отрабатывают слаженность действий между своими подразделениями. Это мы им время от времени делаем такие подарки,

– отметил Притула.

Соответствующая ситуация на самом деле была и в предыдущие годы, и остается сейчас. По мнению политика, есть определенная политическая конъюнктура, однако такие вещи крайне трудно воспринимать морально.

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Перемирие на Донбассе: коротко