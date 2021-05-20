Зеленский праздновал день рождения в своей квартире на Грушевского в Киеве. Квартира Миндича в этом же здании.

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Зеленский отметил, что Миндич является коммерческим директором студии "Квартал 95", поэтому имеет прекрасные отношения с актерами и авторами студии. Поэтому они вместе сделали для президента сюрприз, позвав его на несколько этажей выше.

Был крутой сюрприз. Кстати, в этой квартире нет даже ремонта. Это был у них, извините за такое слово, такой прикол,

– убеждает Зеленский.

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