Зеленский праздновал день рождения в своей квартире на Грушевского в Киеве. Квартира Миндича в этом же здании.
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Зеленский отметил, что Миндич является коммерческим директором студии "Квартал 95", поэтому имеет прекрасные отношения с актерами и авторами студии. Поэтому они вместе сделали для президента сюрприз, позвав его на несколько этажей выше.
Был крутой сюрприз. Кстати, в этой квартире нет даже ремонта. Это был у них, извините за такое слово, такой прикол,
– убеждает Зеленский.
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