Тесты на коронавирус: кто может сделать и сколько стоят

Сколько в Украине тестов, почему их делают так мало, кто может пройти тестирование, где это сделать и сколько стоит — обо всем этом и больше читайте в материале сайта 24 канала.

Весь мир борется с COVID-19, в том числе и Украина, где зафиксировали уже более 2 тысяч больных. Тесты – это не только показатель заболеваемости в стране, но и эффективный инструмент в борьбе с распространением пандемии. Ведь чем быстрее мы можем выявить больных, тем быстрее мы изолируем их от других и вылечим.

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Сколько тестов есть?

В марте Владимир Зеленский пообещал, что в Украину пришлют 1 миллион тестов на коронавирус, правда, не уточнил каких. Сейчас в Украине 250 тысяч ПЦР-тестов иностранного производства. Об этом заявил Виктор Ляшко, главный санитарный врач. Их присылали Южная Корея и Китай. Сейчас готовятся к украинскому производству тестов, которые будут вдвое дешевле.

Минздрав заказал 2 миллиона тестов отечественным институтам. На следующей неделе ожидают первую партию – 20 тысяч. На сколько они будут качественными и эффективными – увидим на практике использования,

– заявил мэр Киева Кличко.

Сколько тестируют в Украине?

Ежедневно в Украине тестируют около тысячи человек. По состоянию на 10 апреля провели более 23,5 тысячи ПЦР-тестов. Однако это не означает, что проверили такое же количество людей. Ведь одного человека могут тестировать несколько раз, это необходимо не только чтобы установить диагноз, но и признать человека выздоровевшим. Причем подтвердить выздоровление должны два последних теста. Итак, на человека, который заболел и выздоровел идет как минимум 3 ПЦР-теста.

По сравнению с другими странами, цифра в 23,5 тысячи проведенных тестов – мала. Однако власти объясняют, что это нормально.

Если вы проанализируете количество тестирований, которые проводились в странах Европы в тот период времени развития эпидемии, в котором находится Украина сейчас, то вы увидите, что у нас не на много меньше тестов,

– отметил Виктор Ляшко, главный санитарный врач.

Больше всего тестируют в Исландии. Там заболело 1648 человек, из них 688 выздоровели, а 6 умерли. Заметим, что такой высокий показатель тестирования населения все же связан и с количеством населения. Ведь в Исландии проживает около 360 тысяч населения. Но все равно эта немногочисленная страна провела больше тестов, чем Украина. По абсолютному количеству тестов лидируют США. Там провели уже более 2,2 миллиона тестов.

Япония даже по сравнению с Украиной меньше тестирует, но довольно успешно сдерживает распространение болезни. В чем секрет, читайте в материале "Япония и коронавирус: возможно ли победить COVID-19 без карантина".

В Украине медленно тестируют с помощью ПЦР-тестов, но ситуация с экспресс-тестами все же лучше. Все потому, что многие компании сами закупили необходимые тесты, то же самое сделали и города.

Как это происходит во Львове:

Город ежедневно тестирует сотни работников коммунальных служб, медиков, работников рынка, соцработников и водителей;

Продуктовый рынок "Шувар" закупил 5 тысяч тестов для своих работников, предпринимателей и клиентов;

Львовский ІТ-кластер предоставил 20 тысяч тестов для проверки работников сферы ІТ, коммунальных служб и служб доставки.

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Сколько людей Украина имеет возможность тестировать?

В Украине могут проводить 30 тысяч ПЦР-тестов еженедельно, но делают всего по тысяче в день, потому что "нет необходимости". Об этом рассказывает Виктор Ляшко.

В дальнейшем у нас запланированы мероприятия и есть стратегия развития тестирований, которая будет позволять проводить 80 тысяч тестирований в неделю. Сегодня у нас проводится около 1 тысячи тестов в день – нет нужды больше. Сегодня лаборатории недозагружены образцами,

– сказал главный санитарный врач.

Заметим, что тестирование важно в борьбе с распространением коронавируса. Южная Корея, которая массово тестировала все группы риска и оперативно проявляла людей, контактировавших с больными, доказала эффективность своей модели. В стране заболело чуть больше 10 тысяч. Из них более 70% уже выздоровели, а 208 человек умерли.

При каких обстоятельствах проверяют на коронавирус?

По словам Виктора Ляшко, при любой пневмонии отбирают образцы для ПЦР-теста на коронавирус.

Кроме того, тест делают людям с симптомами тяжелых острых респираторных заболеваний: высокая температура, сухой кашель и затрудненное дыхание. Это три главных симптома, в других случаях решение принимает врач.

Мы как семейные врачи можем давать направление пациентам на проведение теста. Пациентам делают экспресс-тест и уже потом, если он положительный, делают ПЦР-тест. Мы консультируем и направляем в инфекционную, потому что у нас в поликлинике нет тестов, хотя должны быть,

– рассказывает семейная врач Ольга Копак.

Также образцы для исследования отбирают у людей, близко контактировавших с больными коронавирусом пациентами и у путешественников, которые вернулись из-за границы и имеют симптомы острого ОРВИ. Другие показания определяет эпидемиолог.

Кроме того местные власти в регионах определяют какие категории тестировать с помощью экспресс-тестов. Это обычно категории людей, которые тесно контактируют с большим количеством людей: водители, продавцы, коммунальщики и другие.

Сколько стоит тестирование?

Если тест проводит государство или местные власти, то это обходится бесплатно.

Экспресс-тест теперь можно купить в аптеках. Об этом заявил Виктор Ляшко. На сайте производителя указана цена 445 гривен, а вместе с наценкой аптек тест обойдется в 500 гривен.

В частных лабораториях проводят экспресс-тесты и ПЦР-тесты. Цены колеблятся от 600 за экспресс-тест до более 2 500 за ПЦР-тест. Кое-где предлагают бесплатные ПЦР-тесты или по дешевой цене. Но условием является оплата консультации и прохождения экспресс-теста. К слову, лаборатории обязаны уведомить власти о положительных результатах тестов.

Сколько времени делают тест?

Сразу после проведения ПЦР-тестирования образцы материала отправляют в вирусологическую лабораторию. Результаты проверки на коронавирус готовы или в тот же день, или утром следующего.

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Сколько случаев COVID-19 подтвердили в Украине?

По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине зафиксировано 2 203 случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 человек выздоровел. Больше всего больных в Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.