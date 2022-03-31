Галущенко выразил надежду, что это станет первым шагом к дальнейшим действиям по обеспечению ядерной безопасности Украины и мира.

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Министр энергетики о визите МАГАТЭ

Герман Галущенко поблагодарил руководителя "Энергоатома" Петра Котина и главу Государственной инспекции ядерного регулирования Олега Корикова за командную работу. По его словам, благодаря этому им удалось предоставить мощные аргументы о необходимости немедленного вывода российских захватчиков с территорий ЗАЭС и ЧАЭС.

Галущенко назвал это первоочередным шагом для обеспечения ядерной безопасности. Он подчеркнул, что в будущем необходимо уберечь все четыре АЭС, хранилища отработанного ядерного топлива, ЧАЭС, Зону отчуждения от потенциальной атаки.

По словам министра, россияне уже доказали своими поступками на ЗАЭС и Чернобыльской АЭС, что в мире будет сохраняться угроза ядерной катастрофы, пока вокруг всех ядерных объектов Украины не введут демилитаризованную зону.

Послевкусие сегодняшней встречи – сдержанный оптимизм. Был рад лично встретиться с господином Гросси и благодарен ему и его коллегам за визит на станцию,

– добавил Галущенко.

Министр энергетики Украины заявил, что встреча на территории Южно-Украинской АЭС станет надежным фундаментом для успешного сотрудничества между Украиной и МАГАТЭ в будущем, а также будет способствовать работе на взаимной основе по противодействию агрессору, предотвращению актов ядерного терроризма и обеспечению ядерной безопасности Украины и мира.

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