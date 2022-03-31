Галущенко висловив сподівання, що це стане першим кроком до подальших дій задля гарантування ядерної безпеки України та світу.

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Міністр енергетики про візит МАГАТЕ

Герман Галущенко подякував очільнику “Енергоатому” Петру Котіну та главі Державної інспекції ядерного регулювання Олегу Корікову за командну роботу. За його словами, завдяки цьому їм вдалося надати потужні аргументи щодо потреби негайного виведення російських загарбників з територій ЗАЕС та ЧАЕС.

Галущенко назвав це першочерговим кроком для гарантування ядерної безпеки. Він наголосив, що у майбутньому необхідно вберегти всі чотири АЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива, ЧАЕС, Зону відчуження від потенційної атаки.

За словами міністра, росіяни уже довели своїми вчинками на ЗАЕС та Чорнобильській АЕС, що у світі зберігатиметься загроза ядерної катастрофи поки навколо усіх ядерних об'єктів України не запровадять демілітаризовану зону.

Післясмак сьогоднішньої зустрічі – стриманий оптимізм. Був радий особисто зустрітись з паном Гроссі і вдячний йому та його колегам за візит на станцію,

– додав Галущенко.

Міністр енергетики України заявив, що зустріч на території Южно-Української АЕС стане надійним фундаментом для успішної співпраці між Україною та МАГАТЕ у майбутньому, а також сприятиме роботі на взаємній основі щодо протидії агресору, запобіганню актам ядерного тероризму та гарантуванню ядерної безпеки України та світу.

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