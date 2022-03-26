Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в соцсетях сразу после встречи.

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По его словам, это первая встреча с американскими коллегами в таком формате.

Я оцениваю ее со сдержанным, но уверенным оптимизмом. Мы озвучили насущные потребности Вооруженных Сил Украины, обсудили их с нашими американскими партнерами,

– заявил Резников.

Министр обороны добавил, что украинские защитники поразили весь мир своим мужеством, стойкостью и отвагой. Он даже процитировал президента Джо Байдена: "Украина вдохновила весь мир".

Алексей Резников подчеркнул, что это побуждает американских партнеров к дальнейшей поддержке ВСУ. "Сегодня мы живем в эпоху украиноцентризма, но это совместная борьба с общим врагом", – добавил он.

Интересно, что Байден в Варшаве также встретился с украинцами, которые выехали из зоны боевых действий. И когда журналисты спросили у президента США о его мнении о Владимире Путине, тот ответил очень метко: "Он – мясник".

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Текст публікації Олексія Резнікова:

Сьогодні разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою зустрілися із президентом США Джо Байденом та міністром оборони Ллойдом Остіном ІІІ і державним секретарем Ентоні Блінкеном. Це перша зустріч з нашими американськими колегами у такому форматі. І я оцінюю її зі стриманим, але впевненим оптимізмом.

Ми озвучили нагальні потреби Збройних Сил України, обговорили їх з нашими американськими партнерами. Наші захисники вразили увесь світ своєю мужністю, стійкістю і відвагою!

І я хочу процитувати Президента Джо Байдена: "Україна надихнула увесь світ". І це спонукає наших партнерів до подальшої підтримки ЗСУ. Сьогодні ми живемо в епоху україноцентрізму, але це спільна боротьба зі спільним ворогом.