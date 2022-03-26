Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у соцмережах одразу після зустрічі.

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За його словами, це перша зустріч з американськими колегами у такому форматі.

Я оцінюю її зі стриманим, але впевненим оптимізмом. Ми озвучили нагальні потреби Збройних Сил України, обговорили їх з нашими американськими партнерами,

– заявив Резніков.

Міністр оборони додав, що українські захисники вразили весь світ своєю мужністю, стійкістю і відвагою. Він навіть процитував президента Джо Байдена: "Україна надихнула весь світ".

Олексій Резніков наголосив, що це спонукає американських партнерів до подальшої підтримки ЗСУ. "Сьогодні ми живемо в епоху україноцентризму, але це спільна боротьба зі спільним ворогом", – додав він.

Цікаво, що Байден у Варшаві також зустрівся з українцями, які виїхали з зони бойових дій. І коли журналісти спитали у президента США про його думку про Володимира Путіна, той відповів дуже влучно: "Він – м'ясник".

Цікаво – Міністерка оборони Чехії не поїде в Будапешт через відмову Орбана допомагати Україні:

Текст публікації Олексія Резнікова:

Сьогодні разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою зустрілися із президентом США Джо Байденом та міністром оборони Ллойдом Остіном ІІІ і державним секретарем Ентоні Блінкеном. Це перша зустріч з нашими американськими колегами у такому форматі. І я оцінюю її зі стриманим, але впевненим оптимізмом.

Ми озвучили нагальні потреби Збройних Сил України, обговорили їх з нашими американськими партнерами. Наші захисники вразили увесь світ своєю мужністю, стійкістю і відвагою!

І я хочу процитувати Президента Джо Байдена: "Україна надихнула увесь світ". І це спонукає наших партнерів до подальшої підтримки ЗСУ. Сьогодні ми живемо в епоху україноцентризму, але це спільна боротьба зі спільним ворогом.