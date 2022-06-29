Гарантировать безопасность в мире можно только вместе с Украиной. Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления перед членами НАТО 29 июня, сообщает 24 канал.

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Надо избавиться от "серой зоны"

Нам нужно новое понимание восточного фланга НАТО. Избавиться от "серой зоны" и обеспечить безопасность можно только вместе с Украиной,

– говорит Зеленский.

Президент Украины призывает НАТО задуматься над одним очень простым фактом. Украина, не являющаяся членом альянса, сдерживает Россию, чтобы она не захватила мир.

Украина, хоть и с помощью, но самостоятельно борется за весь мир

Страна, не являющаяся членом НАТО, хотя и с вашей поддержкой, но все же одна уже более четырех месяцев сдерживает государство, которое вы все официально определяете своей основной угрозой. И мы сдерживаем Россию и от того, чтобы она уничтожила нас, и от того, чтобы она уничтожила вас,

– подчеркивает президент.

Также Зеленский заявил, что Россию нужно изолировать. Она должна являться членом международных структур. Она ведь сама пытается их уничтожить.

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