Гарантувати безпеку у світі можна лише разом з Україною. Про це Володимир Зеленський заявив під час виступу перед членами НАТО 29 червня, повідомляє 24 канал.

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Треба позбутися "сірої зони"

Нам потрібне нове розуміння східного флангу НАТО. Позбутись "сірої зони" і гарантувати безпеку можна тільки разом з Україною,

– каже Зеленський.

Президент України закликає НАТО задуматися над одним дуже простим фактом. Україна, яка не є членом альянсу, стримує Росію, щоб вона не загарбала світ.

Україна, хоч і з допомогою, але самостійно бореться за увесь світ

Країна, яка не є членом НАТО, хоча і з вашою підтримкою, але все ж таки одна вже більше чотирьох місяців стримує державу, яку ви всі офіційно визначаєте своєю основною загрозою. І ми стримуємо Росію і від того, щоб вона знищила нас, і від того, щоб вона знищила вас,

– наголошує президент.

Також Зеленський заявив, що Росію потрібно ізолювати. Вона повинна бути членом міжнародних структур. Адже вона сама намагається їх знищити.

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