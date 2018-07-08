Сдерживание РФ: Австралия подпишет соглашение о безопасности со странами Тихоокеанского региона
Австралия и Новая Зеландия намерены подписать широкомасштабный договор о безопасности с государствами Тихоокеанского региона.
Об этом сообщает The Australian.
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"Новая региональная политика декларация “Biketawa Plus” обеспечит основу для реагирования на новые угрозы для стран-участниц Форума тихоокеанских островов, включая Австралию, а также региональных организаций по вопросам приоритетов Тихоокеанского сотрудничества в области безопасности", – заявила министр международного развития Австралии Кончетта Фьераванти-Веллс.
Эксперты отмечают, что целью данного договора является ограничение военного влияния России и Китая в регионе.
Соглашение, которое касается обороны, правопорядка, гуманитарной помощи и помощи при стихийных бедствиях, будет подписано на Форуме тихоокеанских островов в сентябре.