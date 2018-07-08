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Сдерживание РФ: Австралия подпишет соглашение о безопасности со странами Тихоокеанского региона

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Австралия подпишет соглашение о безопасности
Австралия подпишет соглашение о безопасности / РБК

Австралия и Новая Зеландия намерены подписать широкомасштабный договор о безопасности с государствами Тихоокеанского региона.

Об этом сообщает The Australian.

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"Новая региональная политика декларация “Biketawa Plus” обеспечит основу для реагирования на новые угрозы для стран-участниц Форума тихоокеанских островов, включая Австралию, а также региональных организаций по вопросам приоритетов Тихоокеанского сотрудничества в области безопасности", – заявила министр международного развития Австралии Кончетта Фьераванти-Веллс.

Эксперты отмечают, что целью данного договора является ограничение военного влияния России и Китая в регионе.

Соглашение, которое касается обороны, правопорядка, гуманитарной помощи и помощи при стихийных бедствиях, будет подписано на Форуме тихоокеанских островов в сентябре.

Теги: Новости политики Австралия
Источник: 24 Канал
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