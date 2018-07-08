Стримування РФ: Австралія підпише угоду про безпеку з країнами Тихоокеанського регіону
Австралія і Нова Зеландія мають намір підписати широкомасштабний договір про безпеку з державами Тихоокеанського регіону.
Про це повідомляє The Australian.
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"Нова регіональна безпекова декларація “Biketawa Plus” забезпечить основу для реагування на нові загрози для країн-учасниць Форуму тихоокеанських островів, включаючи Австралію, а також регіональних організацій з питань пріоритетів Тихоокеанського співробітництва в галузі безпеки", – заявила міністр міжнародного розвитку Австралії Кончетта Ф’єраванті-Веллс.
Експерти зазначають, що метою даного договору є обмеження військового впливу Росії і Китаю в регіоні.
Угода, що стосується оборони, правопорядку, гуманітарної допомоги та допомоги при стихійних лихах, буде підписана на Форумі тихоокеанських островів у вересні.