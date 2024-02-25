К тому же именно этими дронами был поражен Крымский мост в прошлом году. Об этих и других успешных операциях рассказал глава СБУ Василий Малюк на большом форуме "Украина. Год 2024", передает 24 Канал.

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Успех Sea Baby

Служба безопасности Украины выполняет немало задач и на линии фронта, и в тылу врага, и в воздухе, и в море. Именно морская компонентная – одно из очень важных направлений работы СБУ. Для более эффективного выполнения боевых задач Служба безопасности представила разработку двух надводных дронов – "Мамай" и Sea Baby.

Это наш флагман, многоцелевая платформа, и сейчас мы ее используем не только в режиме камикадзе, но и для дистанционного минирования и других мероприятий. Но не буду забегать вперед и раскрывать все наши планы,

– рассказал Василий Малюк.

Благодаря работе Sea Baby было поражено 11 российских кораблей. Часть их – повреждена безвозвратно, часть – находится на ремонте в России, однако снова выполнять боевые задачи эти корабли смогут не через год или два.

"С помощью этих дронов мы успешно поразили Крымский мост. Это произошло 28 июля прошлого года. Они сработали по железнодорожному и автомобильному сообщению. Вы должны понимать, что враг не восстановил Крымский мост полноценно. Сейчас его не используют для перемещения оружия и средств поражения", – подчеркнул глава СБУ.

Сейчас враг для осуществления логистики использует паромные переправы.

Малюк напомнил, что впервые по Крымскому мосту ударили 8 октября 2022 года – на следующий день после 70-летия Владимира Путина. Тогда незаконное сооружение поразила 21 тонна в тротиловом эквиваленте. Операцией лично занимался Василий Малюк и еще два его "надежных собрата".

Уничтожение российских мощностей

Кроме работы в море, Служба безопасности Украины активно выполняет задачи и в воздухе. В частности, Малюк отметил, что работа воздушными БпЛА разделена на несколько зон:

линия фронта и 20 километров вглубь врага;

20 – 40 километров вглубь врага;

40 – 120 километров вглубь врага;

120 и более километров вглубь вражеской территории.

Вы являетесь свидетелями того, сколько военных объектов было поражено, в частности комплексы ПВО и их "аналоговнетные" системы "Триумф". За последние два месяца было поражено множество нефтеперерабатывающих мощностей также были успешно поражены,

– отметил Малюк.

Фактически, "санкции от СБУ" сократили экспорт российских нефтепродуктов на 1/3. Стоит заметить, что 55% российского бюджета – это и есть валютная выручка от экспорта нефтепродуктов.