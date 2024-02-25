До того ж саме цими дронами було уражено Кримський міст торік. Про ці та інші успішні операції розповів очільник СБУ Василь Малюк на великому форумі "Україна. Рік 2024", передає 24 Канал.

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Успіх Sea Baby

Служба безпеки України виконує чимало завдань і на лінії фронту, і в тилу ворога, і в повітрі, і в морі. Саме морська компонентна – один із дуже важливих напрямків роботи СБУ. Для ефективнішого виконання бойових завдань Служба безпеки представила розробку двох надводних дронів – "Мамай" та Sea Baby.

Це наш флагман, багатоцільова платформа, і наразі ми її використовуємо не лише в режимі камікадзе, а й для дистанційного мінування та інших заходів. Але не буду забігати наперед і розкривати всі наші плани,

– розповів Василь Малюк.

Завдяки роботі Sea Baby було уражено 11 російських кораблів. Частина них – ушкоджена безповоротно, частина – перебуває на ремонті у Росії, однак знову виконувати бойові завдання ці кораблі зможуть не за рік чи два.

"За допомогою цих дронів ми успішно уразили Кримський міст. Це відбулося 28 липня торік. Вони спрацювали по залізничному та автомобільному сполученню. Ви маєте розуміти, що ворог не відновив Кримський міст повноцінно. Наразі його не використовують для переміщення зброї та засобів ураження", – наголосив глава СБУ.

Зараз ворог для здійснення логістики використовує поромні переправи.

Малюк нагадав, що вперше по Кримському мосту вдарили 8 жовтня 2022 року – на наступний день після 70-річчя Владіміра Путіна. Тоді незаконну споруду вразила 21 тонна в тротиловому еквіваленті. Операцією особисто займався Василь Малюк та ще два його "надійні побратими".

Знищення російських потужностей

Окрім роботи в морі, Служба безпеки України активно виконує завдання і в повітрі. Зокрема, Малюк зазначив, що робота повітряними БпЛА розділена на кілька зон:

лінія фронту і 20 кілометрів вглиб ворога;

20 – 40 кілометрів вглиб ворога;

40 – 120 кілометрів ворога;

120 та більше кілометрів вглиб ворожої території.

Ви є свідками того, скільки військових об'єктів було уражено, зокрема комплекси ППО та їхні "аналоговнєтні" системи "Тріумф". За останні два місяці було уражено безліч нафтопереробних потужностей також були успішно вражені,

– наголосив Малюк.

Фактично, "санкції від СБУ" скоротили експорт російських нафтопродуктів на 1/3. Варто зауважити, що 55% російського бюджету – це і є валютний виторг від експорту нафтопродуктів.