Sea Breeze – международные военные учения, которые проводят на территории Украины, начиная с 1997 года, которые РФ пытается саботировать из-за "украинских милитаристских настроений".

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И вот нам предлагают альтернативу в виде учений морской группой "Блэксифор", так сказать своим Причерноморским двором.

Blackseafor Черноморская военно-морская группа оперативного взаимодействия, которая была создана 2 апреля 2001 года. Членами группы являются государства Причерноморья – Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция и Украина.

На Грузию напали, на Украину напали, Турции постоянно угрожают из-за сотрудничества с нами. Болгария и Румыния если бы была возможность на всякий случай оградились бы стеной на востоке метров в 800 высотой, и я их понимаю – Белые ходоки с триколором могут в любой момент встать в ритм марша.

Такая Альтернатива проведения учений – в общем не очень привлекательна.

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Поэтому мы проведем Sea Breeze-2021 с наибольшим в истории учений количеством стран-участниц:

32 страны;

6 континентов;

5000 военных;

32 корабля;

40 самолетов;

18 команд специальных операций и дайвинга.

Украина – за веселые пенные вечеринки в море, а не тухлые встречи выпускников на пирсе.