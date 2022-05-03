Приятную новость и красноречивое видео опубликовал Генеральный штаб ВСУ на странице в фейсбуке. Там назвали бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады "богами войны".
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Враг из россии не скроется от Сичеславских "богов войны"!
– написали в Генштабе.
Служба связей с общественностью 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады распространила видео точных ударов украинских бойцов по вражеской технике. Наблюдать за горящей техникой оккупантов можно вечно.
Точный удар украинских военных по вражескому танку / скриншот из видео
Пылает российская техника / скриншот из видео
Коротко о том, как ВСУ искусно ликвидируют врага:
- 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха показала работу по уничтожению российской военной техники и оккупантов.
- Недавно бойцы ССО безупречно уничтожили вражеский бронетранспортер и 2 танка – Т-90 и Т-80БВМ. Кроме того, они повредили 1 МТ-ЛБ.
- На Запорожье бойцы ВСУ ликвидировали почти 80 оккупантов и превратили много вражеской техники в металлолом. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев отметил, что среди уничтоженной техники 6 танков.
- Возле острова Змеиный украинские защитники уничтожили 2 российских катера типа "Раптор". Ликвидировать их удалось с помощью турецких беспилотников Bayraktar.
- Вчера, 2 мая, 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев смогла уничтожить 2 бронетранспортера россиян и личный состав бронемашин.
Потери врага по состоянию на 3 мая:
- 194 самолета
- 155 вертолетов
- 475 артиллерийских систем
- 1 062 танка
- 2 567 ББМ
- 162 единицы реактивной системы залпового огня
- 291 БПЛА
- 1 825 единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 38 единиц спецтехники
- 10 кораблей/катеров
- 84 крылатых ракет
- 80 средств противовоздушной обороны
- 24 200 личного состава
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