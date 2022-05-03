Приятную новость и красноречивое видео опубликовал Генеральный штаб ВСУ на странице в фейсбуке. Там назвали бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады "богами войны".

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Враг из россии не скроется от Сичеславских "богов войны"!
– написали в Генштабе.

Служба связей с общественностью 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады распространила видео точных ударов украинских бойцов по вражеской технике. Наблюдать за горящей техникой оккупантов можно вечно.

Точный удар украинских военных по вражескому танку / скриншот из видео

Пылает российская техника / скриншот из видео

Коротко о том, как ВСУ искусно ликвидируют врага:

Потери врага по состоянию на 3 мая:

  • 194 самолета
  • 155 вертолетов
  • 475 артиллерийских систем
  • 1 062 танка
  • 2 567 ББМ
  • 162 единицы реактивной системы залпового огня
  • 291 БПЛА
  • 1 825 единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 38 единиц спецтехники
  • 10 кораблей/катеров
  • 84 крылатых ракет
  • 80 средств противовоздушной обороны
  • 24 200 личного состава

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