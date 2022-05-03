Приятную новость и красноречивое видео опубликовал Генеральный штаб ВСУ на странице в фейсбуке. Там назвали бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады "богами войны".

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Враг из россии не скроется от Сичеславских "богов войны"!

– написали в Генштабе.

Служба связей с общественностью 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады распространила видео точных ударов украинских бойцов по вражеской технике. Наблюдать за горящей техникой оккупантов можно вечно.

Точный удар украинских военных по вражескому танку / скриншот из видео

Пылает российская техника / скриншот из видео

Коротко о том, как ВСУ искусно ликвидируют врага:

Потери врага по состоянию на 3 мая:

194 самолета

155 вертолетов

475 артиллерийских систем

1 062 танка

2 567 ББМ

162 единицы реактивной системы залпового огня

291 БПЛА

1 825 единиц автомобильной техники и автоцистерн

38 единиц спецтехники

10 кораблей/катеров

84 крылатых ракет

80 средств противовоздушной обороны

24 200 личного состава

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