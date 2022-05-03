Приємну новину та красномовне відео опублікував Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у фейсбуці. Там назвали бійців 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади "богами війни".

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Ворог з росії не сховається від Січеславських "богів війни"!
– написали у Генштабі.

Служба зв'язків з громадськістю 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади поширила відео точних ударів українських бійців по ворожій техніці. Спостерігати за палаючою технікою окупантів можна вічно.

Точний удар українських військових по ворожому танку / скриншот з відео

Палає російська техніка / скриншот з відео

Коротко про те, як ЗСУ майстерно ліквідовують ворога:

Свіжі втрати ворога станом на 3 травня:

  • 194 літаки
  • 155 гелікоптери
  • 475 артилерійських систем
  • 1 062 танків
  • 2 567 ББМ
  • 162 одиниць реактивної системи залпового вогню
  • 291 БПЛА
  • 1 825 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
  • 38 одиниць спецтехніки
  • 10 кораблів/катерів
  • 84 крилатих ракет
  • 80 засобів Протиповітряної оборони
  • 24 200 особового складу

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