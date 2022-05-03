Російському танку не місце на українській землі

Як тільки на горизонті з'являється ворожий танк, наші військові "прибирають" його – сміттю не місце на українській землі. Відповідні фото спаленого російського танка опублікувала пресслужба 53 ОМБР.

Увага Атаки на Ізюмському напрямку і обстріли на Півдні: як минула доба на фронті

Днями наші відважні воїни провели толоку та покращили мальовничий український ландшафт, прибравши з нього зайві елементи,

– написали військові.

Чергове добриво для чорнозему

Військовослужбовці додали, що незвані гості з бурятії чи алтайського краю стали черговим добривом для українського чорнозему, а спалений металобрухт згодом піде на переплавку до вітчизняних металургів.



Захисники виявили ворожий танк на одному з напрямків фронту / Фото 53 ОМБР



Майстерно знищили російську техніку та окупантів / Фото 53 ОМБР



Ось так набагато краще / Фото 53 ОМБР

Нагадаємо, за попередню добу на території Донецької та Луганської областей військові відбили 12 атак ворога, знищили 6 танків, 5 артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та 8 одиниць автомобільної техніки противника.

Росія не встигає знімати з консервації техніку: ЗСУ нещадно знищує її

За даними Генштабу, в місті Богучар, що у Воронезькій області, зняли зі зберігання 17 танків та 60 БМП-1. Правда на те, щоб зняти їх з консервації, знадобилося чимало часу. Доведення до ладу цієї техніки тривало 6 днів – з 27 квітня до 2 травня.

у Воронезькій області, зняли зі зберігання 17 танків та 60 БМП-1. Російські окупаційні війська щодня у війні проти України втрачають десятки одиниць танків та броньованої техніки.

За останніми даними, кількість знищених танків ворога українськими військовими перевалила за тисячу – 1048 одиниць. Щодо бойових броньованих машин, то українці перетворили на металобрухт таких 2519 одиниць.

Дивіться відео про те, як українці нищать ворожу техніку