Щоб хоч якось компенсувати шалені втрати військової техніки в боях з українськими захисниками, окупанти змушені знімати з консервації танки та БМП.

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За даними українських військових, в місті Богучар, що у Вороненській області, було знято зі зберігання сімнадцять танків та шістдесят БМП-1. Правда на те, щоб зняти їх з консервації, знадобилося чимало часу. Доведення до ладу цієї техніки тривало шість днів – з 27 квітня до 2 травня.

Лише після цього їх відправили на тимчасово зайняті російськими військами території України.

Проблеми із законсервованою технікою

Це не вперше російські загарбники змушені використовувати танки та БМП, які були на зберігані, у війні проти України. Правда перший досвід виявився невдалим. Так було наприкінці березня. Тоді виявилося, що у 4 танковій дивізії з 10 "розконсервованих" танків лише один перебуває в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів. З бойових машин було повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів.

Тоді, за даними української розвідки, командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії Росії застрелився. Адже йому загрожував трибунал за розкрадання та підрив обороноздатності країни.

Відтак тоді план з передачі техніки зі зберігання на фронт було зірвано.

Втрати росіян у війні проти України

Російські окупаційні війська щодня у війні проти України втрачають десятки одиниць танків та броньованої техніки. За 68 днів війни (2 травня) кількість знищених танків ворога українськими військовими перевалила за тисячу – 1048 одиниць. Щодо бойових броньованих машин, то українці перетворили на металобрухт таких 2519 одиниць.

Зважаючи, що інтенсивність боїв знову зросла, то і зросли втрати за день. Так, лише 2 травня було знищено 22 танки та 48 бойових броньованих машин.

Дивіться відео про те, як українці нищать ворожу техніку