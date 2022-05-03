Чтобы хоть как-то компенсировать безумные потери военной техники в боях с украинскими защитниками, оккупанты вынуждены снимать с консервации танки и БМП.

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По данным украинских военных, в городе Богучар в Воронежской области было снято с хранения семнадцать танков и шестьдесят БМП-1. Правда, чтобы снять их с консервации, понадобилось немало времени. Введение в строй этой техники длилось шесть дней – с 27 апреля по 2 мая.

Только после этого они были отправлены на временно занятые российскими войсками территории Украины.

Проблемы с законсервированной техникой

Это не впервые российские захватчики вынуждены использовать находившиеся на хранении танки и БМП в войне против Украины. Правда, первый опыт оказался неудачным. Так было в конце марта. Тогда оказалось, что в 4 танковой дивизии из 10 "расконсервированных" танков только один находится в более-менее трудоспособном состоянии. Остальные – полностью разукомплектованы. У части из них нет даже двигателей. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов.

Тогда, по данным украинской разведки, командир 13-ти танкового полка 4-й танковой дивизии России застрелился. Ведь ему угрожал трибунал за хищение и подрыв обороноспособности страны.

Следовательно, план по передаче техники с хранения на фронт был сорван.

Потери россиян в войне против Украины

Российские оккупационные войска ежедневно в войне против Украины теряют десятки единиц танков и бронированной техники. За 68 дней войны (2 мая) количество уничтоженных танков врага украинскими военными перевалило за тысячу – 1048 единиц. Что касается боевых бронированных машин, то украинцы превратили в металлолом таких 2519 единиц.

Учитывая, что интенсивность боев снова возросла, то и выросли потери за день. Только 2 мая было уничтожено 22 танка и 48 боевых бронированных машин.

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