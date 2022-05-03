Миколаїв і наближені райони росіяни обстріляли реактивними системами залпового вогню. ️Ворог гатив по об'єктах промисловості у Корабельному районі міста. На щастя, тут обійшлось без жертв.

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У Херсонській області диверсійна група хотіла захопити наш спостережний пост. Однак оборонці подавили спробу мінометним вогнем.

Сотня вогневих завдань та ліквідованих окупантів

Наші ракетно-артилерійські підрозділи успішно виконали понад сотню вогневих завдань. ️Як наслідок, загальні втрати ворога за добу сягнули 122 окупантів. ️

Крім того, ЗСУ знешкодили чимало ворожої техніки:

Вранці повідомляли про 2 підбиті десантно-штурмових катери.

Потім до них додались ще кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Також ударний безпілотник-розвідник типу "Форпост". Він намагався з моря зайти в Одесу. Протиповітряна оборона знищила його.

Удар по Одещині

За добу ворог двічі вдарив по Одещині ракетами. Міст через Дністровський лиман втретє зазнав руйнувань. У нього влучили крилатими ракетами "Яхонт".

Крім того, з окупованого Криму ракета "Онікс", випущена з комплексу "Бастіон", прилетіла в житловий будинок в Одесі. На жаль, 15-річний хлопець загинув, ще одну неповнолітню із пораненням доставили в лікарню. Після удару з людьми на місці працювали психологи.

Загроза ракетних ударів по Півдню – висока

В️ійськові повідомили, що корабельне угруповання чорноморського флоту окупантів продовжує маневрувати в північно-західній частині моря. Зберігається висока загроза нанесення ракетних ударів.

Нагадали, що ще триває продовжена комендантська година в Одесі. Завдяки цьому 8 річниця трагічних подій 2 травня 2014 року пройшла без провокацій та грубих порушень громадського порядку.

Пам'ятаймо про беззастережне дотримання заходів безпеки, пильність та критичність у сприйнятті інформації,

– додали в ОК "Південь".

Насамкінець цивільних закликали довіряти тільки достовірним джерелам і вірити у перемогу.

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